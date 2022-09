Suspeito de abusar de criança de 9 anos é linchado pela população em Tucuruí

Um homem foi agredido a pauladas por moradores, na noite de quinta-feira (22), no bairro da Nova Conquista, em Tucuruí, no sudeste do Pará, sob suspeita de ter abusado de uma criança de 9 anos. As informações são do Ver-O-Fato.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de linchamento por volta das 19h40. No local, os agentes encontraram o acusado caído no chão coberto de sangue e com ferimentos na região da cabeça e pelo corpo.

Ele foi encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade Pronto Atendimento (UPA) do município. Não há informações sobre o estado de saúde do suspeito.

Matéria em atualização.