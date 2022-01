Suposto médico preso em Marabá passa por audiência de custódia nesta quinta (27)

O suposto médico Leandro Augusto Alves Oliveira passará pela audiência de custódia na tarde desta quinta-feira (27). A informação foi confirmada pelo advogado de defesa do rapaz, Diego André. Em rápida entrevista concedida à reportagem de O Liberal, o defensor de Leandro explicou que, por conta da pandemia de covid-19, seu cliente deverá ser apresentado ao juiz de forma remota.

VEJA MAIS

A autoridade judicial poderá, então, decidir se o suposto médico permanece preso ou ganha o direito de se defender em liberdade. “Durante o dia de hoje, nosso trabalho (de defesa) será voltado para revogar a prisão dele, para que ele responda em liberdade. A audiência de custódia acontece hoje à tarde, só ainda não sei precisar o horário”, afirmou Diego.

Entenda o caso

Leandro foi preso em flagrante, na última terça-feira (25), em Marabá, depois que um idoso de 60 anos morreu, durante uma endoscopia, dentro da clínica onde o suposto médico era sócio. Leandro já era investigado pela polícia por supostamente estar exercendo ilegalmente a profissão.

Na terça-feira, equipes policiais estavam nas proximidades da clínica quando estranharam a movimentação provocada pela morte do idoso. Certificando-se do que havia ocorrido, a polícia adentrou no local e realizou a prisão imediata do suposto profissional, que deverá responder por homicídio doloso (quando há intenção de matar), falsidade ideológica, exercício ilegal da profissão.