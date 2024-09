Superintendente da PF de Redenção é preso no Pará; entenda

O superintendente da Polícia Federal (PF) em Redenção, no sul do Pará, Leonardo Araújo de Almeida, foi preso em uma operação de combate ao crime organizado. Ele é suspeito dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e, ainda, envolvimento com organização criminosa.

As investigações que levaram à deflagração da operação, intitulada No Replay, apontam que o envolvimento do delegado com esquemas ilegais e recebimento de vantagens indevidas já vinha acontecendo desde 2015.

A prisão aconteceu na última terça-feira, 27 de agosto, quando também foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao servidor público da PF e a outros investigados. As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, onde o processo tramita em segredo de justiça.

As informações foram confirmadas por uma fonte policial ligada ao Comando de Policiamento Regional V, da Polícia Militar do Pará (PMPA). A redação integrada de O Liberal solicitou nota à PF, responsável pela operação, e também à PMPA, que teria prestado apoio à ação por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Aguardamos as respostas das fontes citadas.