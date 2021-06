Sumiço de criança de 10 anos comove Viseu, no nordeste do Pará

O município de Viseu, no nordeste do Pará, vive uma comoção social pelo desaparecimento da menina de 10 anos, ocorrido nesta segunda-feira (21), pela manhã. Ela teria saído de casa para ir ao cemitério e nunca mais voltou. Familiares apelam por notícias nas redes sociais. Grupos de motoqueiros realizam buscas por conta própria nas matas próximas. Há um esforço coletivo de guarnições da Polícia Militar de Viseu, Bragança e Capanema para a localização da criança, mas até agora, não há pistas do paradeiro dela. Com informações da página no Facebook - FB Notícias.

"Você não sabe o que é uma dor. Se você está com ela, devolve. Deixa ela em algum canto. Eu te imploro. É muito doído. A minha netinha foi sequestrada. Nós estamos todos desesperados. Eu sou uma avô e estou desesperada, precisando de uma notícia da minha neta. Eu agradeço a todos vocês", diz a avó da menina em um vídeo tocante que circula nas redes sociais locais.

As informações são de que pessoas viram um carro prata se aproximar da menina quando ela seguia para o cemitério, mas não se sabe ao certo se ela entrou nesse carro.

De acordo com o comandante da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (19°CIPM), de Viseu, o major Jandyr de Araújo, guarnições de Viseu, Bragança e Capanema fazem barreiras e abordagens em trechos estratégicos da BR-308 e da BR-316, na altura de localidades como de Cachoeira do Piriá e do Cristal.

"Também fizemos abordagens na região de Capanema, Bragança, Curupati, na entrada da estrada nova na BR-308, assim também como as guarnições de Viseu fazem buscas e colhem informações. Estamos num esforço máximo para a localização da criança e a entrega dela com vida à família e na captura do suspeito", afirmou o major Jandyr de Araújo".

A BR-308 é uma rodovia federal que liga as cidades de Belém e a localidade de Atracadouro do Cojupe, no município de Alcântara no Maranhão. Ela também faz parte da Rodovia Belém-Brasília, em seu trecho entre Belém e Santa Maria do Pará.

O oficial afirmou que há uma pessoa suspeita presa, já apresentada à autoridade policial em Bragança. "Essa pessoa já está à disposição da Justiça, mas na condição de suspeito. O carro dessa pessoa está em perícia. Os Bombeiros e a Polícia Civil também atuam no caso''.

"Não temos informações sobre o paradeiro da criança. Chegam informações novas a todo momento, a gente faz averiguações, porém, infelizmente, nada", observou o major.

Jandyr de Araújo e os familiares da criança pedem o apoio à população sobre qualquer informação que possa ajudar para se chegar num resultado positivo. A população de Viseu está mobilizada, faz coleta para ajudar com combustível para carros e motos que buscam a criança.

A reportagem de O Liberal solicitou informações à Polícia Civil e foi informada que as investigações estão sob sigilo. A Redação Integrada aguarda agora retorno sobre a prisão do suspeito, informada pelo oficial da Polícia Militar.