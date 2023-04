Servidor da Seap é preso suspeito de integrar grupo criminoso de Altamira

Ailton Silva de Castro foi preso pela Polícia Civil, na tarde de quinta-feira (20), em Altamira, sudoeste do Pará, suspeito de integrar um grupo criminoso que atua na cidade. Ele é servidor da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A corregedoria da instituição apura o caso. Com informações do Confirma Notícia.

A operação “Hefesto” foi deflagrada para identificar pontos de vendas de drogas e investigar mortes violentas registradas em Altamira. Segundo a polícia, Ailton foi localizado no ramal Cupiuba, área rural do município.

Na casa dele, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm, pertencente à Seap, com 15 munições intactas. Por nota, a Secretaria informou à redação integrada de O Liberal que ele “tinha a posse do armamento”.

Além deste armamento, a PC localizou uma espingarda calibre 20, duas placas de colete balístico com identificação suprimida, rádio transmissor, uma folha de anotações de possíveis dívidas de drogas e uma porção de crack, que foi possível de localizar com a ajuda do cão farejador da Guarda Municipal.

Ailton será transferido ao Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu, sudoeste do Estado. A Seap ressaltou “que não compactua com qualquer atitude ou ação de desvio de conduta de seus servidores”. A reportagem solicitou mais detalhes sobre a investigação à PC e aguarda retorno.