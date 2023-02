Seis suspeitos de envolvimento na morte de sargento da PM em Ulianópolis são identificados

Seis suspeitos de envolvimento em um assalto com reféns, ocorrido na manhã de ontem, 13, em Ulianópolis, sudeste do Pará, já foram identificados pela Polícia. O crime resultou na morte do sargento da Polícia Militar (PM) Aldalto Lira, que foi alvejado com um tiro na cabeça e morreu no local.

Informações do Comando de Policiamento Regional VI (CPR-VI), coordenado pelo Coronel Denis, ao Portal Tailândia, dão conta de que, dos seis envolvidos no crime, dois são de Ulianópolis e outros quatro de Igarapé-Miri. Um deles, de vulgo “El Chapo”, morreu após trocar tiros com policiais militares e civis, em uma área de mata de Ulianópolis.

Suspeito morre em troca de tiro com a polícia

A morte do suspeito aconteceu na noite de segunda-feira, quando uma equipes da Polícia Civil (PC) e da PM realizaram várias incursões em uma área de fazenda, em Ulianópolis, com o objetivo de prender os suspeitos. Informações da PM ao Portal Tailãndia explicam que a esposa de um dos criminosos estaria tentando realizar o resgate de um deles, que seria 'El Chapo'.

Ao chegar no local, os policiais se aproximaram do suspeito e, quando ele percebeu que não era o resgate esperado, abriu fogo contra os policiais com um revólver calibre 38, acertando a mão de um deles. Os policiais responderam, atirando contra o agressor.

"El Chapo" foi socorrido mas chegou ao hospital de Ulianópolis sem vida. O policial militar atingido na mão recebeu cuidados médicos e foi liberado pela equipe médica.

Assalto com refém foi premeditado

O bando agiu de forma premeditada ao invadir o condomínio e anunciar o assalto. Depois de atirarem na cabeça do sargento Lira, eles fugiram levando reféns. Em vídeo que circula nas redes sociais “El Chapo” dança ao lado de uma mulher. Não há informações quando o vídeo foi gravado.

Um cerco com diversos policiais de cidades vizinhas como Dom Eliseu e Paragominas, além de forças especializadas da Polícia Militar como o Grupamento Tático Operação (GTO), Batalhão de Missões Especiais (BME) de Castanhal, nordeste do Pará; além do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), vindos da capital paranaense foi montado.

Além de disso, a PC informou que Equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), de Belém, da Superintendência de Paragominas, Delegacia de Homicídios de Paragominas, da delegacia de Ulianópolis e Delegacia de Dom Eliseu também realizam diligências para identificar e localizar os envolvidos no crime.

A redação integrada de O Liberal aguarda nota da PC e da PM com mais atualizações sobre o caso.