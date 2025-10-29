Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Seis paraenses estão entre os mortos na megaoperação no Rio de Janeiro; saiba quem são

Ao todo, pelo menos onze paraenses identificados pela inteligência policial fluminense, alguns com histórico de envolvimento em facções criminosas

Wesley Costa | Liberal +
fonte

A imagem em destaque mostra Wesley Martins e Silva, vulgo "PP", tido pelas autoridades como a liderança do Comando Vermelho no Pará e que ocupava o cargo na facção de conselheiro-geral do estado. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A megaoperação policial deflagrada nesta terça-feira (28/10) no Rio de Janeiro resultou na morte de 120 pessoas. Ao todo, pelo menos onze paraenses identificados pela inteligência policial fluminense, alguns com histórico de envolvimento em facções criminosas que atuavam tanto no Pará quanto em outros estados.

 De acordo com informações apuradas pelo jornalista Wesley Costa, os paraenses mortos na ação foram Lucas da Silva Lima (“LK”), Jhonata de Lima Albuquerque (“Turista”), Gilberto Nascimento (“Bigodinho”), Nailson Miranda (“Mujuzinho”), Ednelson da Silva Abreu (“Caboco”) e Wesley Martins e Silva, todos já com passagem pelo sistema de segurança pública do Pará. Outros cinco paraenses — Rodrigo de Jesus Coelho (“RD”), Joelison de Jesus Barbosa (“Fuzuê”), Damilson Lopes (“DAM”), Helison Cauã Oliveira e Flávio Henrique dos Santos — foram presos durante a operação e devem responder por crimes como tráfico de drogas, homicídio e associação criminosa. 

Em conversa por telefone com Wesley Costa, o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Raimundo Benassuly, confirmou que equipes da inteligência da PCPA estiveram recentemente no Rio de Janeiro colaborando com informações que auxiliaram no mapeamento de foragidos paraenses com mandados de prisão decretados pela Justiça do Pará. 

“Recentemente, nossos policiais civis da inteligência estiveram no Rio de Janeiro colaborando com informações com o objetivo de prender faccionados foragidos do Pará, pois têm mandados de prisão decretados contra eles pela Justiça paraense. Muitos desses faccionados são responsáveis por emitir ordens para praticar extorsões contra comerciantes no Pará, bem como mandar atacar agentes de segurança pública. Eles fogem para o RJ porque praticam crimes aqui no Pará, mas são identificados nos inquéritos da Polícia Civil, e nesses inquéritos solicitamos as prisões preventivas, que são decretadas pela Justiça com parecer favorável do Ministério Público”, afirmou o delegado.

 As autoridades cariocas informaram que a operação teve como objetivo desarticular uma aliança interestadual de grupos armados, que usavam o Rio como base logística. No Pará, a Polícia Civil monitora as repercussões e apura se há conexões diretas entre os mortos e crimes recentes registrados na Região Metropolitana de Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

