Segup apresenta a Operação Enem 2021 nesta sexta

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) vai apresentar, nesta sexta-feira (19), as informações da Operação Enem 2021. Em todo o País, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em conjunto com as secretarias estaduais de Segurança Pública. Com informações da Agência Pará.

No Pará, os agentes devem colaborar com a segurança na logística da distribuição das provas, nas duas fases do Enem, que terá provas aplicadas nos dias 22 e 28 de novembro. De acordo com a Segup, as ações vão envolver, de forma integrada, os Correios, Exército, Polícias Civil e Militar, Grupamento Aéreo e Fluvial da Segup, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Guardas Municipais, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Equatorial (concessionária de energia elétrica) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A entrevista coletiva está marcada para às 15h, e será conduzida pelo secretário adjunto de operações da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas, no prédio da Segup, na rua Arcipreste Manoel Teodoro, nº 305, no bairro de Batista Campos, em Belém.