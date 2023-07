Sargento acusado de abuso sexual contra crianças em Altamira (PA) permanece foragido

Permanece foragido o sargento da Polícia Militar, Adriano Augusto Silva David, acusado de abuso sexual contra quatro crianças entre 6 e 12 anos de idade, no município de Altamira, no sudoeste do Pará. O sargento desapareceu da cidade no dia 5 deste mês, tão logo começaram a ser veiculadas denúncias contra ele. Para que o fato chegasse a público a mãe de uma das vítimas pronunciou-se sobre o assunto, nas redes sociais. A partir daí, outras mães passaram a denunciar as ações do acusado. Com informações do site confirmanoticia.com.br.

As mães se revoltam contra o fato de o acusado encontrar-se em liberdade, ainda que o caso já vinha sendo investigado. Foi expedido, inclusive, um mandado de prisão contra o sargento.

Como veiculado, a mãe de uma das crianças abussadas pelo sargento relatou que a filha dela costumava estar com a filha do acusado, dada a confiança que tinha na família do militar. No entanto, sempre orientava a filha a lhe dizer qualquer alteração com relação a ela própria, em especial, sobre maus tratos e abusos. Ocorre ao conferir com a filha uma reportagem sobre abuso sexual em um aplicativo, a mãe foi informada pela menina que o "tio Augusto" estava abusando dela. E, em seguida, detalhou o que o homem fazia.

Passeios e festas

O acusado, de acordo com o relato das crianças, aproveitava-se de passeios. O abusos, então, ocorriam durante idas a balneários, passeios ao cinema e ainda na própria casa do sargento. Há informação de que o acusado chegou a abusar de uma sobrinha dele. A criança nada contou à mãe com medo de retaliações por parte do homem. Ela chegou a relatar que sofreu estupros há anos, com a arma do sargento ficando embaixo da cama para amedrontá-la.

Os relatos de crianças e mães sobre as investidas do acusado são chocantes, tanto que o caso ganhou repercussão nas redes sociais. O sargento Adriano é acusado de promover "festa do pijama" para atrair as crianças. O caso é acompanhado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente em Altamira, e exames feitos nas crianças comprovaram a prática de abuso sexual. Moradores em Altamira manifestam-se cobrando providências contra o acusado pelos crimes.

PM

Em Nota, a Polícia Militar do Pará informa que "não compactua com desvios de conduta por parte dos seus integrantes, sendo uma instituição pautada na ética e baseada na preservação dos direitos humanos; a PM Pará ressalta que o caso tramita em segredo de Justiça e que a Corregedoria-Geral está atuando dentro de suas atribuições legais, realizando diligências para cumprir mandado de prisão expedido em desfavor do policial militar, que está foragido; a Corregedoria-Geral da PM vai instaurar um processo administrativo para apurar a conduta do militar em questão".