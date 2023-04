'Roxo' é assassinado a tiros em Bragança, no nordeste do Pará

Um homem conhecido como “Roxo” foi assassinado na Vila de Caratateua, no município de Bragança, no nordeste paraense. As primeiras informações indicam que ele foi morto a tiros.

Em nota, a Polícia Militar, por meio do 33° BPM, informou que foi acionada, nesta segunda-feira (3), para verificar uma ocorrência de homicídio, na Vila do Caratateua, em Bragança.

VEJA MAIS

Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta atiraram contra “Roxo”, que morreu no local, e não teve a identidade real divulgada. Ainda conforme a PM, equipes da Polícia Civil e Polícia Científica também estiveram na cena do crime.

Informações que possam auxiliar o trabalho da Polícia podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no número 181.