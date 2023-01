​Ribeirinhos protestam contra insegurança nas ilhas de Belém

Moradores da Ilha Grande fizeram uma manifestação na manhã desta quarta-feira (25) para cobrar mais segurança para a população ribeirinha de Belém. Eles reclamam dos constantes roubos, furtos e arrombamentos praticados pelos chamados “ratos d’água”, criminosos que agem usando pequenas embarcações que auxiliam tanto na abordagem ao alvo como na fuga. O ato teve início às 10h e se concentrou na praça Princesa Isabel, da Condor, na capital paraense. Por cerca de duas horas, os manifestantes repetiram palavras de ordem e pediram ajuda por meio de cartazes com frases do tipo “O povo das ilhas não aguenta mais tanto assalto”, “Queremos segurança” e “Precisamos de paz”.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Navio de grande porte rompe fiação e deixa ribeirinhos sem energia elétrica no Pará]]

Segundo uma moradora, que pediu para não ser identificada por questão de segurança, o caso mais recente de violência foi registrado na última quinta-feira (19). “Teve um assalto na casa da minha tia e foi um dos mais violentos que já tivemos notícia. Eles amarraram a minha tia, minhas primas, as enteadas delas. Tentaram abusar delas, só não foram adiante porque, graças a Deus, um dos bandidos teve um pouco de consciência e disse que não era para fazer isso, porque ele também tinha família”, detalhou a moradora.

“Eu tenho outra tia que já foi assaltada 11 vezes. Da última vez, não deixaram nada na casa dela, nem um copo descartável sequer. Outra vez assaltaram a casa do meu primo, levaram a lancha dele, depois afundaram a embarcação. Foi uma luta para tirar a lancha do fundo do rio e depois ele ainda teve um gasto enorme para consertar, porque essas coisas são caras”, completou.

Em seu desabafo, a moradora reclamou que as famílias ficam impedidas de adquirir qualquer tipo de bem material, porque tudo atrai a atenção dos “ratos d’água”. “A gente é ribeirinho e não pode comprar uma lancha, uma rabeta, nada, porque somos roubados. A verdade é que nós somos esquecidos”, denunciou.

Uma segunda manifestante ouvida pela reportagem declarou: “Nós protestamos por causa da insegurança nas ilhas. Nós não temos um policiamento aqui. Quando acontece alguma coisa, a gente liga e o apoio demora para chegar devido ao fato de ser longe. Estamos reivindicando com as autoridades para que se lembrem da ​​gente, porque estamos sendo atacados. Esse último que aconteceu foi horrível. A gente nasceu e cresceu aqui. Queremos segurança para os nossos filhos, para os nossos idosos. Só precisamos que as autoridades olhem por nós também”.

Procurada, a Polícia Militar informou apenas que as equipes da Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFLU) realizam rondas ostensivas diárias, utilizando lanchas. E ressaltou que qualquer informação ou denúncia pode ser feita por meio dos números 190 (Ciop) ou 181 (Disque Denúncia), com a garantia de que "todas as ocorrências são devidamente verificadas”.