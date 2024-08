Restaurante é autuado por furto de energia elétrica em Icoaraci

Um restaurante de Icoaraci, distrito de Belém, foi autuado, nesta quinta-feira, 8, por suspeita de furto de energia elétrica. A ação aconteceu durante uma operação realizada pelas polícias Civil e Científica do Pará (PCPA e PCEPA). O responsável pelo estabelecimento, que funciona no bairro do Cruzeiro, foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.

VEJA MAIS

De acordo com as investigações, o local já havia sido autuado há cerca de um ano pela mesma prática de fraude no medidor. Desta vez, foi encontrado um dispositivo no aparelho, que era operado de forma remota, com a função de interromper o registro do consumo de energia.

Cerca de 33% do que era consumido no local não era registrado. De acordo com as investigações, o desvio chegava a 2.400 kW/h por mês, que equivale ao consumo de 16 casas.

Como denunciar furto de energia

Furtar energia é crime passível de pena que pode chegar até 8 anos de prisão. A prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia, podendo ocasionar falhas e interrupções.

A população pode denunciar pelo disque denúncia da Polícia Civil 181 e também direto para a Equatorial Pará, ou no telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências de atendimento.