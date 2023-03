Rabeta com quatro ocupantes naufraga próximo a porto de Cametá

Na noite de domingo, 5, uma rabeta com quatro pessoas à bordo naufragou no porto da Praça dos Notáveis, no município de Cametá, no nordeste paraense. Os passageiros ficaram à deriva, mas foram resgatados com vida. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência.

De acordo com a página 'Sou + Cametá', no Facebook, que publicou registros do ocorrido, alguns ocupantes da rabeta estavam aparentemente alcoolizados. A administração da página também comenta:

"Uma dica para as autoridades da cidade que construam uma escada na balsa ou no paredão do cais para que futuros acidentes dem uma chance de salvamento e não acabem em vítimas fatais sem ter a possibilidade de subir". Isso porque, nas imagens, é possível observar uma das vítimas sendo puxada para cima do cais com a ajuda de outras duas pessoas.

Vítima sendo socorrida sem auxílio de equipamentos ou escada para o cais. (@Sou+Cametá)

A redação integrada de O Liberal aguarda nota oficial do Corpo de Bombeiros.