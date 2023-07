‘Quiel do Corte’ é assassinado a tiros por motociclista em Parauapebas

Um adolescente de 17 anos, identificado como Ezequiel Farias Oliveira, conhecido como “Quiel do Corte”, devido ao seu trabalho como barbeiro, foi morto a tiros na tarde de quarta-feira (19), em Parauapebas, no sudeste do Pará. O assassinato ocorreu por volta das 17h, na rua Ângela Diniz, no bairro Nova Vida. Os primeiros levantamentos realizados pela polícia apontam que o crime pode estar relacionado com uma briga, na qual a vítima teria se envolvido recentemente.

Segundo relatos de testemunhas, um indivíduo chegou ao local do crime em uma motocicleta e, sem qualquer aviso, disparou um tiro certeiro que atingiu o lado direito do pescoço de “Quiel”. Sangrando, o adolescente ainda foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Pronto Socorro do Hospital Municipal, mas não resistiu ao ferimento e morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

De acordo com o site D​ebate Carajás, a comunidade local ficou estarrecida com a morte precoce de “Quiel”, que era reconhecido por sua simpatia e habilidades como barbeiro. Ele era amplamente conhecido como “Quiel do Corte” e tinha um círculo de clientes satisfeitos com o seu trabalho.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigação de Homicídios, imediatamente iniciou as investigações para apurar o caso e identificar o autor do assassinato. A hipótese inicial é que o crime possa ter alguma relação com uma briga ocorrida dias antes, na qual “Quiel” estava envolvido. Essas informações estão sendo apuradas para auxiliar nas investigações e esclarecer os motivos do homicídio.