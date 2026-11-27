Psicóloga é encontrada morta em apartamento irmão confessa o crime e é preso

Segundo a PM, o irmão da vítima, Alberto Karkow, de 34 anos, estava no local e confessou o crime. Ele foi preso em flagrante

Uma psicóloga foi encontrada morta no apartamento onde morava em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na noite de quarta-feira, 25. O irmão dela foi preso após confessar o crime. A defesa dele não foi localizada. O espaço segue aberto.

A Polícia Militar informou que foi acionada por vizinhos de Ana Raquel Karkow, de 47 anos, que suspeitaram que algo pudesse ter acontecido com a vítima.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o corpo da psicóloga no interior do imóvel, já em estado avançado de decomposição.

Segundo a PM, o irmão da vítima, Alberto Karkow, de 34 anos, estava no local e confessou o crime. Ele foi preso em flagrante.

Em razão da ocorrência, as buscas pelo termo "irmão" ganharam relevância no Google Trends nas últimas horas.

Embora o corpo tenha sido encontrado na quarta-feira, a PM afirmou que informações preliminares indicam que Ana Raquel foi morta entre a noite da última sexta-feira, 20, e a madrugada de sábado, 21.

A delegada Angélica Giovanella Marques, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Canoas, afirmou que os irmãos tinham desentendimentos frequentes, mas que ainda não há confirmação sobre o que motivou a briga no dia do crime.

O caso é investigado como feminicídio.