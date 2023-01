Professor universitário é acusado de furto e amigos apontam racismo em bloco carnavalesco em Belém

Vídeos de uma confusão ocorrida durante um bloco de pré-carnaval, em Belém, na noite de sábado (14), viralizaram nas redes sociais durante este domingo (15). O professor universitário e mestre em Antropologia, Milton Ribeiro, foi acusado por um grupo de pessoas de ter roubado um telefone celular durante a micareta. Milton e seu grupo de amigos negam qualquer tipo de crime e atribuem o fato ao racismo. A produção do bloco se posicionou e disse que nenhum objeto foi encontrado com o professor e concorda que ele tenha sido vítima de acusações racistas. Veja o vídeo:

Luciana Dantas, que é produtora do bloco Kalango, se pronunciou à reportagem e disse que o Bloco Kalango não compactua com injustiças e repudia qualquer ato de violência e racismo. Luciana disse que estava perto do trio quando viu a confusão instalada. Primeiramente, duas pessoas acusavam o professor de roubo de telefone celular.

"A primeira coisa que fiz foi querer saber com detalhes o que estava ocorrendo. Eu conversei com as pessoas e elas me disseram que o rapaz (o professor) teria roubado o telefone celular, mas nada foi encontrado com o professor e os acusadores ainda disseram que tinham imagens que comprovava, eu pedi para ver e era apenas o professor parado no camarote. Inclusive, as pessoas que falavam que tinham sido furtadas estavam com os seus celulares em mãos", detalhou Luciana.

A produtora foi junto ao professor e aos amigos que lhe acompanhavam e nada foi encontrado com ele. "Eles queriam que eu retirasse o rapaz da festa, mas eu não acatei esse pedido, pois nada do que eles falavam comprovava qualquer tipo de ato ilícito. Pode ter ocorrido um comportamento inconveniente, mas há uma distância entre as acusações. Por isso, nós da organização do evento acolhemos o professor e mantemos a presença dele na festa. Esse grupo não gostou do nosso posicionamento e chegou a falar que se tratava de uma quadrilha", destaca a produtora.

Professor foi retirado do local de forma violenta, diz amiga

Verena Silva, que é amiga de Milton e estava com ele no bloco, disse que o professor foi retirado da área da micareta por seguranças de forma violenta. "Ele foi arrastado e engasgado. Quando vi de longe essa cena dele sendo retirado eu corri para saber o que estava acontecendo, pois imaginei uma briga. Quando cheguei perto fui surpreendida com essa informação de roubo. O Milton é um cara trabalhador, culto, professor, mestre, mas ele foi arrastado pelos seguranças por ser negro. Ele foi vítima de racismo", pontua a amiga.

Ramon Reis, que é artista plástico e também estava na companhia de Milton na festa, disse que ficou surpreso com a confusão, Eles estavam juntos, mas em um determinado momento ficaram dispersos e só soube do ocorrido após a confusão. "O que eu sei é que ele foi acusado, uma hora era furto outra hora era roubo, mas tudo isso sem provas. Ele foi machucado pelos seguranças, teve uma crise de ansiedade após toda essa confusão. Diante disso tudo tem o crime de racismo, que é a generalização que se faz em decorrência da cor da pele", disse o amigo de Milton.

Sobre o ato de violência dos seguranças, Luciana Dantas disse que pediu o afastamento dos envolvidos.

Até o final da tarde de domingo (15), Ramon disse que Milton não tinha condições de falar com a imprensa sobre o caso, estava abalado e ainda tentando entender o que estava ocorrendo. Diante de toda a confusão ainda não tinha feito boletim de ocorrência, "ele está conversando com alguns advogados para saber o procedimento que deve ser feito", completou Ramon Reis.

Acusador fala em furto e agressão

A equipe de reportagem conseguiu falar com Mário Pinheiro, que também é professor universitário, e que afirma que o professor Milton cometeu o crime de furto dentro da área do camarote do bloco. Ele disse que a jovem que foi furtada também recebeu um soco. Mário não informou o nome da jovem, mas garantiu que foi registrado boletim de ocorrência do caso. A reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil do Pará para saber do registro de ocorrência, mas até o momento não foi confirmado.

"A moça que teve o celular arrancado das mãos e que levou o soco no rosto já fez o boletim de ocorrência e quando formos chamados pela polícia, iremos nos pronunciar", disse Mário.

Mário foi uma das pessoas apontadas como racistas, após o vídeo viralizar nas redes sociais. Sobre a participação no caso, ele disse que estava tentando apaziguar a confusão na saída do bloco, "mas a produtora afirmava que o homem que arrancou o celular não estava no camarote, mas tinha foto dele lá. Aí já começou outra situação porque faltou segurança e pessoas que não tinham pulseira do camarote e estavam lá", diz Mário, que completou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas e que vai aguardar a justiça.