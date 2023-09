Princípio de incêndio é registrado na manhã desta quarta-feira na Pedreira

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta terça-feira (5), no bairro da Pedreira, em Belém. A situação começou com um vazamento de gás por volta das 9h, em uma residência na travessa Curuzu, entre Duque e Visconde. Equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local. Não houve feridos.

