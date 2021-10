Princípio de incêndio atinge cartório no bairro da Pedreira, em Belém

Um princípio de incêndio foi contido no Cartório do Segundo Serviço de Registro de Imóveis de Belém, no bairro da Pedreira. Clientes e funcionários saíram às pressas e a fumaça preta podia ser vista de longe, após o quadro de distribuição de energia que fica do lado de fora da empresa pegar fogo. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e as causas do fogo estão sendo investigadas.

O gestor corporativo Marlon Lucas, diz que o cartório funciona há 2 anos no local e que nenhum problema havia ocorrido, inclusive, que tem uma equipe de 20 brigadista treinados e com treinamento atualizado na última sexta-feira (15). "O cheiro da fumaça veio da rua e entrou no estabelecimento. Acionamos os brigadistas, temos 20 brigadistas, que retiraram os funcionários e clientes. Era hora do almoço, tínhamos entre 45 a 60 funcionários", explica.

Funcionários do cartório foram retirados pelos brigadistas (Ivan Duarte / O Liberal)

Marlon relata que nada foi atingido, todos os presentes foram retirados rapidamente pela equipe de bombeiros e que agora, passado o susto, irão procurar as causas do incidente. "Nada foi atingido, somente fora. Foi mais o susto. Como o fogo vem de fora, pegou o quadro. Agora vamos entrar em contato com a equatorial para entender o que aconteceu e também com o engenheiro eletricista do cartório", ressaltou.

Glória Leão, é atendente recém contratada e relembra que a fumaça invadiu a empresa, sentiu tontura e logo saiu do local, pois estava bastante nervosa. "Assim que começou a entrar a fumaça fomos alertados e evacuaram tudo. Foi muito rápido. Foi um susto, fiquei me tremendo. Já tínhamos recebido um treinamento esses dias do brigadistas, então, foi mais fácil seguir as recomendações de fluxo e todos saímos", disse.