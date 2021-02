PRF recupera moto roubada e prende receptador em Novo Repartimento

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou mais um veículo roubado ou furtado em rodovias federais do Pará. No domingo (31), foi uma motocicleta, no município de Novo Repartimento, região sudeste do Pará. O flagrante ocorreu durante fiscalização da PRF por volta das 16h30, no km 5 da BR-422, após abordagem da motocicleta Honda Fan 125 que estava sem a placa de identificação.

Questionado pela equipe a respeito do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), o condutor informou que a motocicleta não estava registrada e que possuía somente a nota fiscal. Os policiais fizeram a inspeção veicular detalhada nos sinais identificadores. Foi constatado o registro de furto ou roubo no dia 15 de março de 2015, em Marabá. O motor da moto tinha registro de furto no dia 14 de fevereiro de 2018, em Novo Repartimento.

O condutor informou ter comprado há cinco meses pelo valor R$ 2.000,00 e que não tinha ciência do registro de furto ou roubo. Porém, a PRF orienta que as pessoas não podem achar que é vantagem comprar um veículo sem documentação e por valor abaixo dos praticados no mercado. Por essa razão, motorista foi preso por receptação. A moto e o motor devem ser devolvidos aos donos legítimos.

Somente nos 28 primeiros dias de 2021, foram recuperados 50 veículos com registro de furto ou roubo pela PRF no Pará. Em relação ao mesmo período de 2020, esse tipo de ocorrência teve aumento de 233%