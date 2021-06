PRF prende na rodovia Transamazônica homem acusado de latrocínio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem com mandando de prisão em aberto, durante fiscalização no km 630 na rodovia Transamazônica ou BR-230, no município de Altamira, região do sudoeste do Pará.

O mandado foi emitido no mês de outubro de 2020 pela Vara Criminal do município de Abaetetuba, no Baixo Tocantins. A prisão do acusado ocorreu neste domingo (06), durante abordagem dos policiais rodoviários federais a um ônibus.

Os agentes constataram que contra um dos passageiros havia um mandado de prisão em aberto por latrocínio, que é o crime configurado pelo roubo seguido de morte.

Já ciente do mandado de prisão contra o homem, a equipe da PRF fez nas bagagens do acusado e encontrou o valor de R$ 9.239,60, em dinheiro, e ainda dos aparelhos smartphones.

Os policiais rodoviários federais conduziram o homem para a delegacia de Altamira para a adoção das medidas cabíveis, e apresentaram os aparelhos de telefone e o valor apreendido com ele.