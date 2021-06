PRF registra 12 acidentes, 13 feridos e 4 mortes na Operação Corpus Christi no Pará

De acordo com balanço da Polícia Rodoviária Federal, a Operação Corpus Christi realizada, de 2 a 6 de junho de 2021, flagrou 1.127 condutores cometendo infrações diversas em todo o Pará. Durante os cinco dias de fiscalização, a PRF contabilizou 12 acidentes, sendo 6 graves, 13 pessoas feridas e 4 mortes.

Os dados foram divulgados pela corporação no final da tarde desta segunda-feira (7), apontando um total de 1.394 veículos e 1.705 pessoas fiscalizadas.

Sobre a condução de motociclistas, foram feitos 124 autos de infração em condutores por não uso do capacete de segurança, 79 por não uso do cinto de segurança e 120 por ultrapassagem com a moto em local proibido.

Com relação à fiscalização de alcoolemia (verificação da presença de álcool etílico na circulação sanguinea), foram feitos 194 testes de alcoolemia e lavrados 17 autos de infração, resultando em oito pessoas presas.

A PRF informou, ainda, que registrou aumento no fluxo de veículos principalmente na BR-316, onde, mesmo com o expressivo movimento, a corporação classifica como tranquilo o deslocamento dos veículos, em geral.

Os dados referentes à fiscalização demonstram que houve um aumento da presença policial, porém a maioria dos acidentes tiveram como causa principal a conduta inadequada de parte dos condutores, segundo a PRF.

ACIDENTES E MORTES

Os acidentes aconteceram nas rodovias BR-316 com 5 acidentes, a BR-010 com 3 acidentes, a BR-230 com 1 acidente e a BR-163 com 3 acidentes. Especificamente, os acidentes com mortes foram na BR-316 e BR-010, respectivamente, na altura dos municípios de Castanhal e Ipixuna do Pará, no nordeste do estado.

A PRF também esteve presente em ações de repressão ao crime, registrando a prisão de 33 presas por diversos crimes, sendo oito prisões por dirigir sob o efeito de álcool; duas, por receptação; quatro, por cumprimento de mandado de prisão; quatro, por crimes de trânsito; e 17 por crimes diversos. Dois veículos roubados foram recuperados.