Preso suspeito de participação em duplo homicídio na Passagem Jambu no Guamá

Agentes da Divisão de Homicídios cumpriram, nesta tarde de quinta-feira (17), mandado de prisão temporária contra um homem investigado pela participação no duplo homicídio, ocorrido no mês de março passado, na Passagem Jambu, no bairro do Guamá, em Belém.

O homem foi detido na estrada da Ceasa (Centrais de Abastecimento), na capital paraense. Segundo a Polícia Civil, a princípio, o suspeito, e mais um homem e uma mulher, foram autuados em flagrante pelo crime de roubo com restrição da liberdade das vítimas. No entanto, a equipe da Delegacia de Homicídios identificou que os dois homens autuados também são investigados pelo duplo homicídio no bairro do Guamá, inclusive foi verificado um mandado de prisão temporária contra um deles, em aberto.

Os agentes então conduziram os dois homens para DH, onde eles foram ouvidos, após, encaminhados ao sistema penitenciário, onde estão agora à disposição da Justiça.

De acordo com a PC, com os suspeitos foram apreendidas duas armas de fogo, 12 munições calibre 38, três aparelhos celulares, um carregador, uma faca de mesa e uma carteira porta cédulas e R$ 245,00, em espécie.

Além da autuação em flagrante delito pelo crime de roubo com restrição da liberdade das vítimas ocorrido nesta tarde, a Divisão de Homicídios informou que segue com as investigações dos crimes cometidos no bairro do Guamá, para identificar os demais autores e mandantes.

DUAS MORTES NA PASSAGEM JAMBU

O duplo homicídio na Passagem Jambu, ocorreu no dia 21 de março de 2021, quando três jovens foram atingidos por tiros. Um deles morreu no local e outro em uma unidade de saúde.

Em ao menos dois vídeos que circularam nas redes sociais, em Belém, à época do crime, em março deste anos, é possível ver o momento exato em que um grupo de jovens conversa descontraidamente na Passagem Jambum, quando um carro branco se aproxima, três homens desceram e atiraram contra os rapazes.

Um dos jovens, de 24 anos, recebeu vários tiros à queima roupa e caiu, sem qualquer chance de se defender. Os demais jovens correram e tentaram se esconder entre as casas e os saguões das residências próximas, mas dois deles foram atingidos pelos homens do carro branco, foi um desses jovens a segunda vítima fatal do duplo homicídio no ataque do carro branco na Passagem Jambu.

A Passagem Jambu ficou conhecida em Belém, em maio de 2019, quando 11 pessoas foram mortas, sumariamente, atingidas por tiros dentro do Wandar Bar. O caso ganhou repercussão como a Chacina do Guamá. Ao todo foram mortos seis homens e cinco mulheres.