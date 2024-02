Presidente de câmara marajoara é preso por não pagar pensão alimentícia às filhas

O vereador Joãozinho Ferreira, presidente da Câmara Municipal de São Sebastião da Boa Vista, foi preso nesta quarta-feira (21) por não pagar pensão alimentícia para as duas filhas. O político foi apresentado na delegacia do município marajoara. De acordo com levantamento do site Notícia Marajó, o processo tramita em segredo de justiça na 5ª Vara de Família de Belém desde 2009.

A mãe das duas filhas do vereador cobra um valor que estaria acumulado em aproximadamente R$ 8 mil.​ O mandado de prisão foi cumprido pelo oficial de justiça com o apoio de policiais do 81º Pelotão Destacado de Polícia Militar (81º PDPM).

O Notícia Marajó tentou fazer ligação para o presidente, mas não foi atendido. As mensagens deixadas também não foram retornadas. Um funcionário do vereador atendeu ao telefone, mas não deu informações. A procuradoria jurídica da Câmara não foi localizada. As redes sociais de Joãozinho Ferreira também não foram atualizadas.

Por nota, a Polícia Civil confirmou que “um homem foi apresentado pela Polícia Militar na delegacia de São Sebastião da Boa Vista para cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça por não pagamento de pensão alimentícia”.