Poste de energia elétrica pega fogo e assusta moradores em Igarapé-Miri

Um poste de energia elétrica pegou fogo na tarde desta segunda-feira (7), na Rua 7 de Setembro, no bairro Centro, em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Não há informações sobre feridos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as chamas atingindo a estrutura e destruindo algumas caixas de energia instaladas no poste.

Em nota, a Equatorial Pará informou que uma equipe técnica já atua na rua 7 de Setembro, após uma ocorrência envolvendo a rede elétrica. Segundo a empresa, estão sendo realizados os procedimentos necessários para “isolar a área e garantir condições seguras para a atuação do Corpo de Bombeiros”.

A distribuidora informou ainda que outra equipe foi mobilizada para prestar apoio ao atendimento. As equipes trabalham para realizar os serviços necessários e “normalizar o fornecimento de energia o mais breve possível e com segurança”, informou a empresa.

A Equatorial também orientou os moradores a manterem distância do local. “A população mantenha distância do local e não se aproxime das estruturas ou da rede elétrica”, diz o comunicado.

A empresa informou que ocorrências podem ser comunicadas pelos canais oficiais, disponíveis 24 horas, como a assistente virtual Clara, pelo WhatsApp (91) 3217-8200; o site da Equatorial Energia; o aplicativo da distribuidora; e a Central de Atendimento 0800 091 0196.