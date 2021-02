Policial militar suspeito de participar de assalto a banco em Cametá é preso

Um policial militar suspeito de participar diretamente do assalto ao Banco do Brasil na cidade de Cametá, em dezembro de 2020, foi preso na manhã desta quarta-feira (3), em Tucuruí, no sudeste paraense. A prisão foi feita pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado. Ele é o segundo preso envolvido no crime, que aterrorizou moradores da cidade.

O suspeito, que não teve a identidade informada pelas autoridades, foi abordado em seu local de trabalho, o quartel da PM, no centro do município. Segundo a Polícia Civil, também foram efetuadas buscas em dois endereços que pertencem ao acusado.

As investigações e diligências para prender outros envolvidos no crime continuam pela Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado.

A operação contou com apoio da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, Superintendência Regional do Lago de Tucuruí e da Corregedoria da Polícia Militar.

Relembre o caso

Em dezembro de 2020, moradores de Cametá, município a 235 quilômetros de Belém, viveram momentos de terror durante uma ação criminosa na cidade. Uma quadrilha com pelo menos 20 integrantes fortemente armados invadiu a cidade com o objetivo de assaltar uma agência do Banco do Brasil no município.

Para a ação, com características do crime chamado de "novo cangaço" ou "vapor", os criminosos fizeram dezenas de pessoas reféns e as utilizaram como escudo humano enquanto atacavam o Batalhão da Polícia Militar na cidade e o banco. Alessandro de Jesus Lopes Moraes, de 25 anos, morreu ao tentar fugir dos criminosos. Outro refém, que não teve a identidade divulgada, foi baleado na perna e encaminhado ao hospital do município.

Apesar da mega operação que contou com tiroteio, explosivos, terror e carros de luxo dando o suporte para os criminosos, nenhuma quantia foi levada pelos assaltantes.