Policial militar sofre assalto, com troca de tiros, na Pedreira, neste domingo (10)

No momento em que deixava um supermercado no bairro da Pedreira, precisamente na travessa Humaitá com a avenida Pedro Miranda, um cabo da Polícia Militar do Pará, à paisana, foi vítima de assalto a mão armada, na manhã deste domingo (10). Houve troca de tiros entre o policial e os dois assaltantes que agiram em uma moto. Ninguém ficou ferido, e os criminosos conseguiram fugir. No entanto, uma guarnição do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) compareceu ao local da ocorrência, e a Polícia faz diligências atrás dos autores do crime.

Por volta das 9 horas, o cabo PM, fora de serviço, saiu de um supermercado para o carro dele, e, quando colocava as compras no veículo foi surpreendido com a chegada de dois homens armados em uma moto. Eles anunciaram assalto e passaram a recolher objetos de valor da vítima. Também puxaram a chave de carro do policial. Um assaltante usava máscara e o outro, um boné.

No entanto, quando os assaltantes começaram a fugir do local do assalto, o policial reagiu. Houve, então, troca de tiros, mas os dois criminosos conseguiram fugir, levando um cordão da vítima. Uma pulseira da vítima acabou caindo no chão, durante a fuga dos assaltantes. Ninguém ficou ferido, mas o cabo PM se dirigiu até uma Delegacia de Polícia para fazer o regitro da ocorrência.