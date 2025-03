Policial civil do Pará conquista primeiro lugar em maratona de tecnologia realizada em Brasília

O policial civil Manoel Pimenta, do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), da Polícia Civil do Pará, conquistou o primeiro lugar na 1ª Maratona Nacional Hackathon - Tecnologias Disruptivas para a Segurança Pública, realizada em Brasília. Promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), o evento reuniu profissionais de todo o país em busca de soluções inovadoras para o combate à criminalidade.

A ferramenta desenvolvida por Pimenta, um software de rastreamento de objetos roubados, utiliza algoritmos avançados de comparação de imagens para identificar e recuperar bens furtados. A tecnologia permite que agentes de segurança insiram uma imagem de um objeto suspeito que é automaticamente comparada com um banco de dados de boletins de ocorrência. Caso haja correspondência, o sistema alerta sobre a vinculação do objeto a um crime, agilizando a investigação e a recuperação do bem.

A conquista é fruto de uma parceria estratégica entre a PCPA e a Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio do Programa de Mestrado em Segurança Pública, que visa impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento de soluções tecnológicas para a área. "A tecnologia é uma ferramenta indispensável para a segurança pública moderna. Ela nos permite otimizar processos, agilizar investigações e combater o crime de forma mais eficiente", disse o policial civil Manoel Pimenta. "Essa conquista é um reconhecimento do trabalho que a Polícia Civil do Pará vem realizando para inovar e melhorar a segurança da população", afirmou.

A solução desenvolvida por Pimenta representa um avanço significativo no combate aos crimes patrimoniais, permitindo a recuperação de bens furtados com maior rapidez e eficiência. A ferramenta tem o potencial de ser utilizada em todo o país, auxiliando as forças de segurança a desarticular quadrilhas especializadas em roubo e furto de objetos.