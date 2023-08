Policiais Militares quebram janela de carro para resgatar um bebê no Parque do Utinga, confira

Um bebê foi resgatado de dentro de um carro, por homens da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), na manhã de hoje, 5, no Parque Estadual do Utinga. De acordo com um vídeo que circula nas redes sociais e publicado pelo Portal Olavo Dutra, os pais da criança teriam acionado a PM para fazer o resgate. Os policiais aparecem quebrando o vidro do carro. Confira!

VEJA MAIS

Os pais da criança teriam perdido a chave do carro e pediram socorro aos policiais militares. Os militares quebraram o vidro da frente para resgatar a criança, que chorava no banco de trás do carro. Nas imagens é possível ouvir a criança chorando.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda um posicionamento sobre os desdobramentos do caso.