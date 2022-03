Policiais militares apreendem drogas e prendem homem em Outeiro

Policiais militares do 26º Batalhão (26º BPM) apreenderam 295 papelotes com entorpecentes e prenderam um suposto membro de facção criminosa, no distrito de Outeiro, em Belém. A prisão ocorreu na quarta-feira (2). Os militares encontraram o homem após receber denúncias sobre o paradeiro de um dos envolvidos em um “tribunal do crime” realizado no último dia 24.

No local indicado, os policiais viram o suspeito. Ele tentou fugir, mas foi capturado. O homem carregava nos bolsos 150 papelotes de pasta base de cocaína e quatro munições calibre 38. Durante o procedimento, o acusado confessou ter participado da execução de um homem e informou que havia mais drogas na casa dele. A Polícia Militar não divulgou detalhes sobre essa execução.

A guarnição acompanhou o suspeito até a residência e, lá, os militares encontraram mais 130 porções da mesma substância e 25 papelotes de cocaína. Os materiais apreendidos e o homem foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Outeiro para realização dos procedimentos cabíveis.

Criminosos criaram os "tribunais do crime" para estabelecer um sistema paralelo de julgamento e punição aplicados a todos aqueles que prejudiquem os negócios da facção ou, ainda, descumpram suas regras disciplinares. Esses tribunais consistem na tortura e execução sumária das vítimas.