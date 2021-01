Polícia Civil prende acusado de tentativa de homicídio que continuava ameaçando família

Policiais civis prenderam um homem acusado de tentativa de homicídio, no município de Maracanã, no nordeste do Pará. Ele estava com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. A detenção ocorreu na manhã de quarta-feira (13).

O crime ocorreu no mês de dezembro em frente à residência da vítima, no conjunto Tinolândia. Após o crime, o acusado continuou ameaçando a vítima e sua família. A Polícia Civil , então, instaurou um inquérito para apurar o caso.

Durante as investigações, a polícia solicitou a prisão preventiva do autor do crime. O preso foi encaminhado à delegacia para procedimentos cabíveis, ficando à disposição da Justiça.