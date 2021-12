Policiais apreendem 356 porções de drogas no Barreiro

A Polícia Militar (PM) prendeu, em flagrante, um homem com mais de 350 porções de cocaína, oxi e maconha no bairro do Barreiro. Na segunda-feira (27), policiais do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) faziam patrulhamento noturno no local, quando viram um homem em atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Ao perceber a intenção dos militares, o suspeito fugiu, mas foi capturado.

Com o homem, foram encontrados 52 papelotes de maconha. Questionado, ele informou que havia mais entorpecentes escondidos em outro local.

Durante as buscas, os militares localizaram 300 papelotes de pasta base de cocaína e quatro porções de oxi. O homem foi preso e encaminhado, junto com a droga apreendida, para 1ª Seccional Urbana da Sacramenta, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.