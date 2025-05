Polícia recupera 200 celulares roubados ou furtados e vai devolver aos verdadeiros donos

A Polícia Civil vai devolver cerca de 200 celulares que foram roubados ou furtados no Pará e recuperados em operações recentes. A entrega será feita nos próximos dias na sede da Delegacia-Geral, em Belém, como parte da Operação Reconecta.



Os donos desses aparelhos foram chamados para ir até a delegacia e receber de volta o que foi levado. Todos os celulares passaram por uma checagem detalhada com os registros de boletins de ocorrência, o que ajudou a confirmar quem são os verdadeiros proprietários.



O principal objetivo dessa ação é justamente devolver os aparelhos para quem teve o celular roubado ou furtado e, ao mesmo tempo, combater a venda de celulares que vêm de crimes.



Desde o começo de 2024, mais de 400 celulares já foram devolvidos a seus donos em várias cidades do estado. Esse trabalho está sendo feito pela Delegacia Especializada em Recuperação de Dispositivos Móveis, com o apoio da Diretoria de Polícia Metropolitana e da Diretoria de Polícia do Interior.



A polícia reforça que, em caso de roubo ou furto, é muito importante registrar o boletim de ocorrência o mais rápido possível. Essa é a principal forma de ajudar na localização e devolução do aparelho.

