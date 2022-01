Polícia prende homem que matou venezuelano durante briga

Paulo Roberto Oliveira Cantanhede, 39 anos, foi preso, na sexta-feira (7), por assassinar o venezuelano Daniel José Gutierrez, 42, em agosto do ano passado durante uma briga de bar no conjunto dos industriários, no bairro Coroado, na zona Leste de Manaus. Segundo a delegada Déborah Barreiros, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros DEHS), o fato aconteceu após Daniel desconfiar que Paulo Roberto teria furtado seu aparelho celular.

Eles iniciaram uma discussão, ocasião em que o acusado tirou uma faca de sua mochila e desferiu um golpe no pescoço de Daniel. “Daniel chegou a ser socorrido e levado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no dia 1° de setembro de 2021. Na época do crime, chegamos a fazer buscas pelo autor, porém ele mudou de endereço e local de trabalho”, explicou Deborah. A equipe policial prendeu o acusado na rua Penetração, no bairro São José Operário, na mesma zona do crime. Ele responderá processo pelo crime de homicídio (Com informações do Portal do Holanda).