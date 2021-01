Polícia prende em Santarém acusado de matar pároco de Belterra

Foi preso na tarde desta segunda-feira (11), em Santarém, oeste paraense, Christian Roberto da Silva (19), acusado de matar o padre José Ronaldo Gomes de Brito, de 37 anos, na virada do ano. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Homicídios do município, da 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil e da Superintendência Regional do Baixo Amazonas. O acusado estava escondido na casa de familiares, no bairro do Aeroporto Velho.

A vítima, que era padre da Paróquia Santo Antônio de Pádua, no município de Belterra, vizinho a Santarém, também coordenava a Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Santarém. O corpo do padre foi encontrado no último dia 3 de janeiro, em adiantado estado de decomposição, em uma residência na ocupação Bela Visto do Juá, em Santarém.

A perícia não determinou a causa da morte do padre. No Instituto Médico Legal (IML), os peritos encontraram uma perfuração no corpo. Sangue e objetos foram coletados no local e devem passar por exame de DNA.

Prisão

O pedido da prisão temporária de Christian foi deferido na última quarta-feira (06). Acompanhado do advogado, ele havia comparecido na tarde da segunda-feira (4) à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil do Pará, e acabou confessando o assassinato do religioso.

Ao longo de toda a semana, policiais civis realizaram busca no imóvel indicado como residência do suspeito, mas ele não foi encontrado. Os policiais também estiveram em endereços de familiares, de pessoas que conhecem Christian e em comunidades próximas, informou a delegada Raissa Beleboni.

O preso será submetido a exame de corpo de delito e encaminhado à Central de Triagem Masculina de Santarém, onde permanecerá à disposição da Justiça.