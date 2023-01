Polícia prende dois suspeitos por envolvimento em seis corpos encontrados carbonizados

A Polícia Civil explicou na noite de terça-feira (17) o caso de seis corpos encontrados carbonizados. Quatro deles foram localizados em uma rodovia de Cristalina (GO). Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, foi preso ainda nesta terça como suspeito pelo assassinato da cabeleireira Elizamar da Silva, 39 anos, e acusou o marido dela, Thiago Gabriel Belchior, e o sogro, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54 anos, de serem os mandantes do crime. Ela estava desaparecida desde a quinta-feira (12). Thiago e Marcos seguem foragidos e supostamente iriam pagar R$ 100 mil pelo crime. As informações são do Correio Braziliense.

O carro da empresária passou a ser investigado como suposto homicídio quando a polícia recebeu um acionamento na tarde de sexta-feira (13) de um veículo carbonizado no meio de uma rodovia de Cristina (GO). Dentro do Clio preto, foram achados ossadas de um adulto e três crianças. O automóvel pertencia a Elizamar.

Doze horas depois, já no sábado (14), outro carro foi achado também carbonizado, mas dessa vez em uma rodovia de Unaí, em Minas Gerais. No veículo, que pertencia ao pai de Thiago, as autoridades acharam dois corpos, que ainda não foram identificados nos exames de DNA.

Hórácio e Gideon Batista de Menezes, 55 anos, também preso suspeito de participação no crime, trabalhavam em uma fazenda para o sogroda cabeleireira, que estavam com os três filhos – um menino de 7 anos e um casal de gêmeos de 6 anos – quando foi rendida.

De acordo com o depoimento de Horácio, os mandante também encomendaram o assassinato de Renata Juliene Belchior, 52, e Gabriela Belchior, 25, mãe e irmã de Thiago, respectivamente, e esposa e filha de Marcos. O crime teria sido motivado pelo interesse da dupla em ficar com R$ 400 mil referentes a venda de uma casa, em Santa Maria. O imóvel pertenceria a Renata Juliene, sogra de Elizamar.

Horácio contou aos policiais que Marcos precisava de dinheiro e planejou todo ataque contra a própria mãe. Porém, o suposto mandante não teria conseguido sacar a quantia.

Gideo e Horário foram autuados por extorsão mediante sequestro qualificados por resultado morte.

Caso sejam condenados, eles podem pegar de 24 a 30 anos de prisão em regime fechado. “Investigação vai continuar para localizar os que estão foragidos. Marcos e Thiago são velhos conhecidos nossos. Vislumbramos a participação deles", disse o delegado Ricardo Viana, titular da 6ª DP (Paranoá), ao Correio Braziliense.

Nas mãos de um suspeitos preso pela polícia, os pulso estavam com sinais de queimadura – o que reforçou ainda mais o envolvimento no crime.