Polícia prende acusado de matar vigilante da prefeitura a facadas

A Polícia Civil prendeu Manoel Pinto Rodrigues, por cumprimento de mandado judicial, pela morte do vigilante da Prefeitura de Redenção, Herywelto Pereira Campos, de 40 anos. O crime ocorreu em novembro de 2020, a prisão do acusado aconteceu na tarde desta terça-feira (23), no município do sudeste do Pará. Com informações do site Ze Dudu.

A vítima foi ferida à faca, foi internada no Hospital Regional do Araguaia (HRPA), mas morreu no dia 30 de novembro do ano passado, uma semana após o ataque de Manoel Rodrigues.

De acordo com a Polícia Civil, assim que o crime foi comunicado, no dia 30, a Delegacia de Redenção deu início às investigações, e chegou Manoel Pinto Rodrigues, nesta quarta-feira (24), em uma construção.

Ele passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado para o presídio de Redenção.

A operação que resultou na prisão do acusado foi articulada pela Superintendência Regional do Araguaia Paraense e pelo Núcleo de Apoio a Investigação, com o apoio da Delegacia de Redenção.