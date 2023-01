Polícia Militar salva criança de 3 anos vítima de afogamento em Salinópolis

Uma menina de 3 anos de idade foi salva por policiais militares após ser vítima de afogamento na última quarta-feira (4), em Salinópolis, região nordeste do Pará. A ação foi realizada por agentes do Grupamento Tático Operacional (GTO) do 44º Batalhão de Polícia Militar (44º BPM).

Segundo os policiais, a guarnição realizava rondas ostensivas pela cidade quando foram acionados por uma família que estava com uma criança desfalecida, que apresentou dificuldade de respirar e com as mãos e pés roxos. De imediato os policiais iniciaram os procedimentos de primeiros socorros na tentativa de desobstruir as vias áreas da criança e fazê-la respirar novamente.

Após algum tempo realizando as manobras, a garota foi gradualmente recuperando a respiração. Em seguida, a guarnição acompanhou a criança e sua família até o Hospital Regional de Salinópolis, onde a garota recebeu atendimento médico.