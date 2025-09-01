Polícia Militar apreende 600 kg de cocaína durante fiscalização

A Polícia Militar do Pará, por meio do 9º Batalhão (9º BPM) do Comando de Policiamento Regional XII (CPR XII – Marajó Ocidental), apreendeu cerca de 600 kg de cocaína na manhã desta segunda-feira (1º), durante uma fiscalização no município de Cachoeira do Piriá, na Vila Alto Bonito.

A ação teve início por volta das 10 horas. Após identificação de irregularidades em um caminhão e suspeita de um pacote com pó branco encontrado em compartimento separado da carga, a equipe da Polícia Militar realizou busca minuciosa e localizou mais 23 pacotes semelhantes à cocaína. Um dos volumes foi encaminhado ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde foi realizado narcoteste, que confirmou se tratar de cocaína.

O 3º Sargento Diogo Freitas, que esteve à frente da ocorrência, destacou o trabalho da equipe: "A rápida atuação da Polícia Militar, aliada à parceria com a Polícia Rodoviária Federal, foi fundamental para confirmar que a substância apreendida se tratava de cocaína. Essa integração entre as forças de segurança fortalece o combate ao tráfico de drogas e reforça o compromisso de proteger a nossa população", frisou.

Com a confirmação, a guarnição da PM deu voz de prisão ao motorista do caminhão, natural do Maranhão. Ele foi conduzido à Delegacia de Cachoeira do Piriá, onde o caso foi apresentado.

O material apreendido envolveu, além de 24 caixas de 25 kg cada, com cerca de 600 kg de cocaína; 101 barris de hipoclorito de sódio; um caminhão, entre outros itens, como relógio; cordão; chaves; óculos; celular e sete notas fiscais.

O comandante-geral da PMPA, coronel Dilson Júnior, ressaltou a importância da apreensão: "Essa grande apreensão é fruto da competência e do empenho de nossos policiais militares, que atuaram com rigor e responsabilidade. A retirada de 600 quilos de cocaína de circulação enfraquece a atuação do crime organizado e protege milhares de famílias paraenses dos efeitos nocivos do tráfico de drogas. Seguiremos firmes na missão de garantir a segurança da população e preservar a paz social em todo o Estado", observou.

A operação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e reforça o compromisso da Polícia Militar do Pará em servir e proteger a população, combatendo o tráfico de drogas e garantindo a segurança da região.