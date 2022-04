Polícia Científica tenta identificar possível corpo de trabalhador desaparecido em Rio Maria

A Polícia Civil informou, no final da tarde desta sexta-feira (29), que um corpo com trajes semelhantes ao da empresa terceirizada (Dínamo), da concessionária Equatorial Energia, foi localizado, no município de Rio Maria, no sudeste do Pará. É possível que este corpo seja de um dos trabalhadores desaparecidos no dia 13, deste mês, quando os eletrIcistas Gutemar Pereira de Sousa, o “Guto”, e Jaime Moura dos Santos, foram vistos pela última vez, dentro da fazenda Primavera, na zona rural de Rio Maria, fiscalizando um suposto furto de energia.

"O corpo foi encontrado por agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, e estava em uma área a 20 km de onde o veículo utilizado pelos dois funcionários da empresa foi abandonado", diz a nota da PC

Ainda segundo a Polícia Civil, equipes da Polícia Científica foram acionadas para identificar o corpo e realizar perícias no local. "As diligências policiais prosseguem por meio da Divisão de Homicídios (DH) e uma força-tarefa foi montada pelos órgãos de segurança para investigar o desaparecimento dos dois trabalhadores. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo disque-denúncia, número 181. O sigilo é garantido", conclui o texto da PC, divulgado à imprensa.

Laudo da Medicina Legal

A concessionária Equatorial Energia informou, no final da tarde desta sexta-feira (29), que aguarda o laudo do Instituto de Medicina Legal (IML), da Polícia Científica, confirmando se os corpos encontrados, no início da tarde desta sexta-feira (29), são, de fato, dos colaboradores da empresa que estão desaparecidos.

Em nota divulgada, a Equatorial e a Dínamo Engenharia reiteraram que seguirão acompanhando os trabalhos policiais. "A Equatorial agradece a dedicação e empenho que as polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros dispõem no intuito de localizar os dois colaboradores desaparecidos. As empresas se solidarizam com os familiares, prestando a assistência necessária", conclui a nota da empresa Equatorial.

No início da tarde desta sexta-feira (29), a Equatorial Energia divulgou uma nota informando a localização dos corpos dos dois trabalhadores mas, horas depois, a empresa informou que cometeu um equívoco ao divulgar o achado dos corpos e em nova nota, destacou que aguarda a confirmação do trabalho pericial da Polícia Científica, conforme também divulgado pela Polícia Civil.

Desaparecimento dos eletricistas

Gutemar e Jaime foram vistos pela última vez, no dia 13, deste mês, dentro da fazenda Primavera, na área rural do município de Rio Maria. Eles estavam fiscalizando um suposto furto de energia. A fazenda fica a cerca de 90 quilômetros de Redenção, também no sudeste do estado.

Durante as buscas, a polícia identificou bastante sangue próximo ao medidor de energia da fazenda, porém, até então, os trabalhadores não foram encontrados. O carro utilizado por eles foi abandonado na estrada que dá acesso ao município de Bannach, na mesma região sudeste. Os policiais informaram que acharam o carro com diversas marcas de tiros e pertences dos eletricistas.