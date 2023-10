Polícia Federal prende duas pessoas por fraude no INSS, em Redenção

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (3) um casal suspeito de praticar fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em Redenção, no sudeste do Pará. Ambos não tiveram nomes divulgados. De acordo com informações da PF, os dois foram flagrados portando documentos falsos para sacar o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Na investigação preliminar, a Polícia Federal verificou que a mulher havia sacado mais de 15 benefícios de forma ilícita. Só no dia anterior à prisão, a suspeita sacou mais de R$ 11 mil acumulados provenientes de benefícios fraudulentos. Com os suspeitos, a PF apreendeu documentos, cartões, dinheiro e um aparelho celular.

O crime também teria sido cometido em outros​ municípios do Pará, como Cumaru do Norte, Xinguara, Conceição do Araguaia, além de Bom Jesus do Tocantins.