Polícia cumpre mandados e sete são presos em Xinguara

Sete pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, neste domingo (23), durante operação deflagrada pela Superintendência Regional do Xingu, por meio da Polícia Civil de Xinguara.

No intuito de reprimir as vendas ilícitas no município, os agentes civis, durante as investigações precedentes, verificaram as localizações onde os infratores estavam comercializando as drogas. Com isso, foi emitida a solicitação da busca e apreensão domiciliar dos imóveis identificados.

Os agentes da segurança pública do Estado se encaminharam para esses pontos situados, resultando na prisão de quatro homens e três mulheres, e com a apreensão de aproximadamente dois quilos de drogas, como cocaína, crack e maconha. Foram encontrados também 49 munições, três armas de fogo, sendo elas duas pistolas e um revólver.

O material apreendido e os autuados foram encaminhados para a delegacia local para a efetivação dos procedimentos cabíveis e estão à disposição da justiça do Estado. As informações são da Polícia Civil do Pará.