Polícia Civil recupera e devolve ao dono lancha furtada em Cametá

A Polícia Civil de Cametá recuperou e devolveu ao dono, nesta terça-feira (3), uma lancha furtada no Porto do Chiquinho Nabiça, em agosto deste ano. Após diligências feitas pela corporação o barco foi devolvido ao dono. As autoridades policiais não deram informações sobre a prisão de possíveis suspeitos.

O caso foi registrado na delegacia de Cametá, no dia 1º de agosto. No último dia 27 de setembro, dando sequência às investigações, a polícia conseguiu localizar e recuperar a embaracação a partir de uma busca e apreensão na casa de um suspeito, cuja identidade não foi revelada.

A Redação Integrada solicitou mais detalhes à Polícia Civil e aguarda retorno.