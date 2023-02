Polícia Civil prende homem pelo crime de tráfico ilícito de drogas no bairro da Cremação

A Polícia Civil do Pará (PCPA), por meio da 4ª Seccional Urbana da Cremação, prendeu em flagrante delito Adriano Silva dos Santos pelo crime de tráfico ilícito de drogas. O indiciado foi preso pelos agentes quando estava dentro de uma refinaria que era utilizada para produzir cocaína, no bairro da Cremação, em Belém.

Segundo os policiais, depois de intensa investigação e diversas informações enviadas pelo disque denúncias, a equipe de policiais civis conseguiu identificar o local e Adriano. No local, foram apreendidas 14 petecas de cocaína, uma porção média de cocaína e três porções médias de pasta base de cocaína, além de materiais utilizados para a produção do entorpecente.

Cada grama era vendida no bairro pelo valor de R$200,00. Ainda conforme as informações repassadas pela 4ª Seccional Urbana da Cremação, todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Científica do Pará (PCPA) para ser periciado. As investigações continuam no intuito de reprimir o tráfico ilícito de substância entorpecente nos bairros da Cremação e Condor.