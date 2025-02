Polícia Civil prende 9 pessoas durante 'Operação Escobar' em Dom Eliseu, no nordeste do Pará

A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (20), a “Operação Escobar” no município de Dom Eliseu, no nordeste paraense. Até agora, nove pessoas foram presas em cumprimento de mandados de prisão. Duas prisões foram convertidas em flagrante por tráfico de drogas.

Os agentes também apreenderam uma arma de fogo, além celulares e drogas. Ainda segundo a Polícia Civil, uma das presas tem o cargo de tesoureira geral de uma facção criminosa. Dois dos homens presos já estavam no sistema penal do estado do Maranhão e ambos têm cargo de chefia na facção criminosa.

Ao todo, 80 policiais civis na ação, em parceria com a Polícia Militar de Dom Eliseu e a Companhia Independente de Missões Especiais (CIME) de Paragominas.