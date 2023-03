Polícia Civil prende 3 suspeitos de matar advogado e diretor do Detran de Xinguara

Três homens suspeitos de envolvimento na morte do advogado Ribamar Gonçalves Pinheiro, de 40 anos, que era diretor da 23ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran / Detran), na cidade de Xinguara, no sudeste do Pará. Ele foi morto a tiros na madrugada da última segunda-feira (6) junto com Carlos Henrique Cardoso de Oliveira, que era conhecido como “Bezerrão”, de 26 anos. O corpo do advogado foi sepultado no município, na manhã desta terça-feira (7). Com informações do site Native News Carajás.

Conforme as informações divulgadas pela PC, dos três suspeitos presos, dois foram liberados, depois de serem ouvidos em depoimento, e um continua preso, porque há elementos que apontam à participação dele no duplo homicídio. A família, no entanto, alega que ele é inocente.

O advogado, que era conhecido como "Ribamar Som da Pedra", estava junto com amigos em frente a uma distribuidora de bebidas, localizada na Rua Brasil, no centro de Xinguara, quando, por volta de 03h30, dois homens chegaram em uma motocicleta e começaram a atirar em direção ao grupo. Segundo as informações, que a PC está apurando, o alvo dos criminosos era “Bezerrão”, que ainda correu, mas foi perseguido e liquidado impiedosamente. O advogado teria sido atingido por uma das balas perdidas.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, Carlos Henrique tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O advogado ainda foi socorrido e levado para a para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xinguara, mas não resistiu. Ele levou um único no peito. O duplo homicídio foi gravado por uma câmera de segurança do estabelecimento. A imagem mostra o advogado conversando com outras pessoas, quando os bandidos chegam atirando. Ele coloca a mão no peito e ainda anda em direção a rua, mas cai em seguida. O vídeo também mostra "Bezerrão" correndo e sendo perseguido pelos criminosos. Os assassinos fugiram em seguida.

