Polícia Civil faz buscas por três adolescentes desaparecidas no Ver-o-Rio, em Belém

A Polícia Civil faz buscas por três adolescentes desaparecidas em Belém. Conforme a PC, as três meninas foram vistas pela última vez no último domingo (02), no complexo do Ver-o-Rio, no bairro do Umarizal.

Segundo as informações, as adolescentes desaparecidas foram identificadas como Adrielly Camila dos Santos, de 17 anos, Manuelly dos Santos, de 13 anos, e Evelin Micaela Pereira, de 13 anos.

Adrielly Camila

Adrielly Camila dos Santos, de 17 anos, está desaparecida desde o domingo, 2 de junho. (Imagem: Polícia Civil)

Manuelly

Manuelly dos Santos, de 13 anos, está desaparecida desde o domingo, 2 de junho. (Imagem: Polícia Civil)

Evelin Micaela

Evelin Micaela Pereira, de 13 anos, está desaparecida desde o domingo, 2 de junho. (Imagem: Polícia Civil)

Qualquer informação sobre o paradeiro das meninas pode ser enviada ao contato (91) 98568-2588 ou pelo 181, o sigilo é garantido.