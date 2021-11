Polícia Civil do Pará afasta servidor filmado agredindo adolescente

Um vídeo que circulou nas redes sociais no fim de semana denunciou a ação abusiva de um policial civil em Rurópolis, no sudoeste do estado. Nas imagens, o servidor é flagrado agredindo um adolescente em plena luz do dia, em uma praça do município. A cena teria ocorrido no último sábado (30) e teve uma repercussão negativa junto à corporação, que decidiu afastar o policial. As informações são do portal Brasil Novo em Foco.

O caso foi registrado pelo Conselho Tutelar de Rurópolis, que assistiu ao vídeo onde o policial segura o garoto e chega a empurrá-lo contra a viatura. Por meio de nota, a Polícia Civil reiterou que "não compactua com nenhuma forma de violência" e que "o servidor foi removido de suas funções". Além disso, um procedimento administrativo foi instaurado para apurar o caso.

Segundo o pai do adolescente, o menino tinha saído para brincar com colegas por volta das cinco e meia da tarde quando foi abordado pelo policial. O garoto apresentpu alguns hematomas após as agressões e também teve o relógio e a bicicleta quebrados.

A Prefeitura de Rurópolis se manifestou igualmente em nota e informou “que repudia qualquer ato de violência contra crianças e adolescentes".