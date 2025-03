Polícia Civil destrói 100 mil pés de maconha em Vizeu, no nordeste do Pará

Cerca de 100 mil pés de maconha foram destruídos durante a Operação “Narke 3”, realizada pela Polícia Civil do Pará (PCPA) na zona rural de Viseu, cidade localizada na região nordeste do estado. A ação, que contou com o apoio aéreo do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), ocorreu nos dias 27 e 28 de março.

Durante a operação, conduzida por agentes da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), foram localizadas nove plantações da droga, que ocupavam aproximadamente 30 mil metros quadrados na região de influência do Rio Gurupi, próxima à divisa do Pará com o Maranhão. O acesso às áreas só foi possível por meio aéreo.

Segundo o delegado Davi Cordeiro, diretor da Denarc, a identificação dos cultivos foi fruto de um trabalho prévio de levantamento. “Nossas equipes fizeram o levantamento do local e pudemos identificar várias plantações de maconha na região do Rio Gurupi, situada na zona rural do município de Viseu. Foram dois dias intensos de trabalho, que culminaram na identificação e erradicação desse quantitativo de pés de maconha. Agora, nossas diligências serão feitas para apurar os cultivadores da droga e todo o envolvimento com a produção dos entorpecentes”, destacou.

Fuga pela mata

As aeronaves do Graesp sobrevoaram regiões próximas à vila de São José do Gurupi e ao município de Cachoeira do Piriá. No momento da chegada das equipes, os homens que estavam no cultivo fugiram pela mata, abandonando acampamentos improvisados. Todos os acampamentos e as plantações foram destruídos.

A operação contou também com o apoio da Diretoria de Polícia Especializada (DPE), da Superintendência Regional do Caeté, ligada à Diretoria de Polícia do Interior (DPI), e do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM), vinculado ao Comando de Policiamento Regional V (CPR V).

Investigação continua

Durante a ação, os agentes encontraram produtos químicos utilizados para adubação das plantas. Amostras foram colhidas para perícia, e um inquérito policial foi instaurado para identificar os responsáveis pelos cultivos e pelo possível esquema de produção e distribuição dos entorpecentes.

O delegado-geral Walter Resende ressaltou a importância da integração entre as forças de segurança no combate ao tráfico de drogas. “A PCPA trabalha de forma integrada com as outras forças da segurança pública para dar à sociedade uma resposta mais efetiva e célere. A ação da Denarc reforça o compromisso da nossa instituição com o combate ao tráfico de entorpecentes”, afirmou.