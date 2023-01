Polícia aprende mais de uma tonelada de drogas escondidas em mercadoria de pirarucu no oeste do Pará

A Polícia Civil do Pará (PCPA) apreendeu nesta quarta-feira (18) cerca de 1,5 toneladas de drogas escondidas debaixo de uma carga de 12 toneladas de pirarucu dentro de uma embarcação. A ação policial ocorreu nas proximidades do município de Óbidos, região oeste do Estado.

O governador Helder Barbalho informou, por meio de seu Twitter, que durante a apreensão da PCPA, três pessoas foram presas.

De acordo com Helder, a polícia está investigando o caso para localizar e prender todos os envolvidos.

“A PCPA acaba de apreender, em uma embarcação próximo à Óbidos, pelo menos 1,5 tonelada de droga. O entorpecente estava escondido embaixo de uma carga de 12 toneladas de pirarucu.

Três pessoas foram presas. A Polícia investiga o caso e está em busca de todos os envolvidos no crime”.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre a ocorrência e aguarda retorno.