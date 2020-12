Polícia apreende mais de 90 papelotes de cocaína em 'laboratório' de drogas

Mais de 90 papelotes de cocaína foram apreendidos em uma casa no bairro Santarenzinho, no município de Santarém, no oeste do Pará. O material entorpecente foi encontrado nesta terça-feira (22), por policiais da 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, em uma espécie de "laboratório" para produção e comércio das drogas. Além do material e instrumentos usados para o crime, como balanças de precisão e dinheiro, um casal foi preso em flagrante e um adolescente foi apreendido.

De acordo Polícia Civil, equipes já investigavam a possibilidade de o local ser utilizado como ponto de fabricação, venda e distribuição dos narcóticos. Ainda segundo a polícia, o casal até tentou que o menor de idade assumisse a posse das drogas, mas as investigações mostravam que era o homem e a mulher que comandavam todo o esquema criminoso. A dupla não teve a identidade informação.

O casal foi autuado em flagrante e deverá responder pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores. A operação foi comandada pelo diretor da 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, Germano do Vale e contou com a participação do chefe de fiscalização da Polícia Civil, Hélio Rêgo e outros policiais.